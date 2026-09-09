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Spor PSG istedi, o Galatasaray’ı seçti! Batrakov’dan Barcelona itirafı
Spor

PSG istedi, o Galatasaray’ı seçti! Batrakov’dan Barcelona itirafı

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PSG istedi, o Galatasaray’ı seçti! Batrakov’dan Barcelona itirafı

Galatasaray’ın yeni transferi Aleksey Batrakov, PSG’nin kendisi için devrede olduğunu doğruladı. Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Rus yıldız, gelecekte Barcelona’da oynama hayalini de açıkladı.

Galatasaray’a transferiyle dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, kariyer planına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. PSG ile temas kurulduğunu doğrulayan 10 numara, tercihini sarı-kırmızılılardan yana yaptığını söylerken, Galatasaray’da kupalar kazandıktan sonra Barcelona’ya uzanan bir kariyer hayal ettiğini dile getirdi.

 

“PSG ile işler yolunda gitmedi”

PSG'nin kendisini transfer etmek istediğini açıklayan Batrakov, ''Tercihimi Galatasaray'dan yana kullanmak istedim. PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum” dedi.

 

 

“En ufak bir şüphem olmadı”

Rus futbolcu, "Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük kulüp. Ayrıca size şöyle söyleyeyim. Eskiden Leroy Sane ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim. Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezp etti” diye konuştu.

 

“Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum”

Batrakov, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum” dedi.

 

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