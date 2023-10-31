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Sosyal Medya Domuz etinden çıkan parazitler mide bulandırdı! İzleyenler yemediğine şükretti
Sosyal Medya

Domuz etinden çıkan parazitler mide bulandırdı! İzleyenler yemediğine şükretti

Yeniakit Publisher
2023-10-31 09:41:00 - 2023-10-31 09:42:17

ABD'de bir çift domuz etine döktükleri kolayla şoku yaşadılar. Domuz eti satın alan kadın eşine ette bulunan parazitleri göstermek için bir deney yaptı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de bir çiftin paylaştığı görüntüler dünya çapında viral oldu. Domuz eti tüketenler görüntüleri izledikten sonra bir daha tüketmeyeceğim yorumlarında bulundu.

 

Çift kendi hesabından paylaştıkları görüntülerde, çiğ domuz etinin üstüne kola döktü. Kolayla temas eden domuz etinde bir süre sonra parazitler etten dışarı çıkmaya başladı. O görüntülere sosyal medyada binlerce yorum geldi. Kimisi bir daha domuz eti tüketmeyeceğini söylerken kimisi kolanın içerisine ekstra bir maddenin koyulduğunu iddia etti.

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Yorumlar

Ömer

Velev ki hiç mikrop yok Yahut çok vitaminli , yine de ağzımıza almayız . Haram ise iş bitmiştir . Aynı haram üçkağıtçılık yapmak , haram yemek , yalan söylemek , de haramdır unutmayalım .

yok artik

Bizim yedigimiz etlerdede cok cikiyor. essek eti bile yiyor butun muslumsnlsr. burada akit resmen kin ve nefret sucu islediniz. eger gercekten turkiyede adalet varsa, sizlere en agir cezayi verirler. domuz bile sizden degerli sican suratlilar.
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