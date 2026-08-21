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Yerel Domuz avı faciayla bitti! Arkadaşını başından vurdu
Yerel

Domuz avı faciayla bitti! Arkadaşını başından vurdu

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Domuz avı faciayla bitti! Arkadaşını başından vurdu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde domuz avına çıkan 3 arkadaştan Emre Tepeci, iddiaya göre tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde acı bir olay yaşandı.

 

Olay, saat 02.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi Yazı mevkisinde meydana geldi. Emre Tepeci (32), Mustafa H. ve Mustafa K. (39), tarlalarında domuz sürülerinin olduğu haberini aldı. Bunun üzerine üç arkadaş, kamyonetle tarlalarının olduğunu bölgeye gitti. İddiaya göre; Mustafa H., kamyonetin kasasından tüfekle domuz sürüsüne ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada aracın camından başını dışarı çıkaran sürücü Emre Tepeci'ye isabet etti. Tepeci kanlar içerisinde kalırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler başından yaralanan Tepeci'nin öldüğünü belirledi. Ateş eden Mustafa H. ve olay sırasında kamyonetin kasasında bulunan Mustafa K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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