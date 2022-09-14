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Spor Domenec Torrent geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Spor

Domenec Torrent geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine takımın başına getirilen ve Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verilen teknik direktör Domenec Torrent, 2 hafta önce Türkiye'ye gelmişti. Sarı - kırmızılılardan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçını izlemişti. Torrent'in bu maçı stadyumda takip etmesinin altında yatan neden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:26:00 -
Domenec Torrent geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine takımın başına getirilen ve Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verilen teknik direktör Domenec Torrent, 2 hafta önce Türkiye'ye gelmişti. Sarı - kırmızılılardan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçını izlemişti. Torrent'in bu maçı stadyumda takip etmesinin altında yatan neden ortaya çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezona başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile birlikte başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından önce devre arasında Terim ile yollar ayrılmış daha sonra ise Elmas, sezon sonunda idari yönden ibra edilmediği için görevini Dursun Özbek'e devretmişti.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ise takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı; sarı - kırmızılı takımda aldığı sonuçlarla eleştirilirken, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verişmişti.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİ

Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izlemişti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Torrent'in bu maçı neden tribünde takip ettiği ise ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

SİVASSPOR HENÜZ GALİBİYET ALAMADI
Bu sezon  Süper Lig'de 6 resmi maça çıkan Sivasspor, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı - beyazlılar; 4 beraberlik alırken, 2 kez de mağlubiyet yaşadı.

 

 

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