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Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır? Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi malzemeleri

Bulgur pilavı sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bir lezzet: Hatay usulü domatesli bulgur pilavı. Hatay usulü domatesli bulgur pilavı daha lezzetli ve sofralarda daha bereketli oluyor. Peki, domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi…

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:00
Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır? Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi malzemeleri

Bulgur pilavı sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bir lezzet: Hatay usulü domatesli bulgur pilavı. Hatay usulü domatesli bulgur pilavı daha lezzetli ve sofralarda daha bereketli oluyor. Peki, domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi…

Malzemeler

1 bardak bulgur (pilavlık)
2,5 bardak su
2 tane domates
2 tane yeşil biber
1 tane kırmızı biber
1 tane soğan
1 kaşık biber salçası
½ bardak zeytinyağı
Karabiber
Tuz

Hatay usulü domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Küp küp doğradığınız soğanları ve biberleri yağda hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine kabuklarını soyduğunuz domatesleri yine küp küp doğrayıp ekleyin.

Suyu, tuzu ve karabiberini de ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra bulguru ilave edip suyu çekene kadar orta kısıklıktaki ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:00
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