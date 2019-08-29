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Domatesli biber salçası nasıl yapılır? Domatesli biber salçası malzemeleri

Tazecik domates ve biberlerinin lezzetinden tüm kış yararlanmak için ev yapımı salça en doğru yöntemdir. Bu mevsimde hem ucuz hem de tazecik alacağınız domates ve biberlerden şahane salçalar hazırlayabilirsiniz. Peki, domatesli biber salçası nasıl yapılır? İşte, domatesli, biber salçası malzemeleri.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
Domatesli biber salçası nasıl yapılır? Domatesli biber salçası malzemeleri

Tazecik domates ve biberlerinin lezzetinden tüm kış yararlanmak için ev yapımı salça en doğru yöntemdir. Bu mevsimde hem ucuz hem de tazecik alacağınız domates ve biberlerden şahane salçalar hazırlayabilirsiniz. Peki, domatesli biber salçası nasıl yapılır? İşte, domatesli, biber salçası malzemeleri.

Domatesli biber salçası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 kilo salçalık domates
  • 12 adet kapya biber
  • 2 adet acı kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 

Öncelikle işe biberleri ve domatesleri yıkayarak başlayın.

Biberleri ortadan ikiye kesin.

Biberlerin saplarını ve tohumlarını atın.

Biberleri iri parçalar halinde doğrayın.

Domateslerin sap kısımlarını kesip, atın.

Domatesleri küp küp doğrayın.

Ardından derin bir tencereye bir kat biber bir kat domates yerleştirin. Bu arada her katın arasına bir miktar kaya tuzu serpin.

Tencerenin ağzını kapatın ve bir gün boyunca bu halde tencereyi bekletin.

Ertesi gün tencerenin içerisine yaklaşık 1 bardak su ilave edin ve altını açın.

20-25 dakika orta ateşte salçayı pişirin.

Yarım saatin sonunda salçayı bir süzgece alın ve fazla suyun süzülmesini bekleyin.

Salçanın suyu süzülünce tüm malzemeleri blendardan geçirin.

Blendarla çektiğiniz salçayı tel süzgeçten geçirin.

Hazırladığınız salçayı geniş bir tepsiye serin.

Salçanın üzerine temiz bir mutfak tülbendi serin.

Güneş alan bir yere tepsiyi yerleştirin.

Salçanızı bir-iki gün ara ara karıştırın.

Kıvam alan salçanın içerisine toz biber ekleyip karıştırın.

Kıvam alan salçayı kavanozlara bölüştürün.

Hazırladığınız lezzetli salçayı serin ve kuru bir yerde kış boyu muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
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