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Domatesin kilosu 1 dolar! Fırsatçılar semt pazarlarına indi

Semt pazarlarından birinde çekilen bir fotoğraf, fırsatçıların kirli oyununu gözler önüne serdi. Yerli malı domatese, TL yerine dolar üzerinden fiyat biçilmesi, vatandaşları isyan ettirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:04
Domatesin kilosu 1 dolar! Fırsatçılar semt pazarlarına indi

Doları bahane edenler, fırsatçılık yaptı. Kurnazlar, fiyatları arttırdı. Takvim ise adeta denetim görevi yaptı. Vatandaşın cebini soyanları, tek tek ortaya çıkardı. Marketten, semt pazarına, otoparktan tuvalete kadar hemen her yerde fırsatçıların izi vardı. Alış fiyatı 2.20 lira olan taze fasulyenin marketteki fiyatı 8.95 liraydı. 4.99 lira olan Algida dondurma da 1 lira zamlandı.

Domatesi dolarla satıyorlar

Vatandaşın cebinden adeta parasını çalan kurnazlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ucuz diye vatandaşın akın ettiği semt pazarında çekilen bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yerli malı domates dolarla satışa çıkarıldı. Domatesin kilo fiyatı TL yerine "1 Dolar" ibaresiyle tezgahtaki yerini aldı. Vatandaş, "Burası Türkiye. Domatesi dolarla satmak hainliktir" diyerek isyan bayrağını açtı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:04
  1. Fırsatçılar
  2. dolar fırsatçılığı
  3. Fırsatçılar semt pazarlarına indi
  4. Domatesin kilosu 1 dolar
  5. semt pazarında skandal
  6. vatandaş isyan etti

YORUM YAZ

  • KAPANOMKAPANOM17 dk önce
    BIZ MILLET OLARAK FIRSATCILARDANDOLAR BAZINDA NE MEYVE NE SEBZE ALMAYIZ FIRSATCILAR BAKALIM NEREYE KADAR DAYANACAKLAR BUNLARA ACIMAK OLMAZ SEN BU HAINLERE ACIRSA ONLAR SENI ACINACAK DURUMA GETIRIRLER BOYKOT FIRSATCILARDAN MAL ALINMAZBUNLARIN NE DINI NE IMANI VAR HAINLER .
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş24 dk önce
    akp devletimiz ne iş yapar. işte devlete fırsat bassın cezayı yoksa korkuyormu devlet
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