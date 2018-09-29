Domatesin kilosu 1 dolar! Fırsatçılar semt pazarlarına indi

Doları bahane edenler, fırsatçılık yaptı. Kurnazlar, fiyatları arttırdı. Takvim ise adeta denetim görevi yaptı. Vatandaşın cebini soyanları, tek tek ortaya çıkardı. Marketten, semt pazarına, otoparktan tuvalete kadar hemen her yerde fırsatçıların izi vardı. Alış fiyatı 2.20 lira olan taze fasulyenin marketteki fiyatı 8.95 liraydı. 4.99 lira olan Algida dondurma da 1 lira zamlandı.

Domatesi dolarla satıyorlar

Vatandaşın cebinden adeta parasını çalan kurnazlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ucuz diye vatandaşın akın ettiği semt pazarında çekilen bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yerli malı domates dolarla satışa çıkarıldı. Domatesin kilo fiyatı TL yerine "1 Dolar" ibaresiyle tezgahtaki yerini aldı. Vatandaş, "Burası Türkiye. Domatesi dolarla satmak hainliktir" diyerek isyan bayrağını açtı.