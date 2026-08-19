  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de iki yeni Deniz Millî Parkı ilan edildi! Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı! Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar Rekor şiddete ulaşması bekleniyor El Nino bu defa çok can yakacak Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti”
Yerel Domates serasında çalışan 10 işçi zehirlendi
Yerel

Domates serasında çalışan 10 işçi zehirlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Domates serasında çalışan 10 işçi zehirlendi

Afyonkarahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin zehirlendiği, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay, merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada ilaçlama çalışması sonrası meydana geldi. İlaçlama esnasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken çalışanların sağlık durumlarının kontrol edilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin 10 çalışanı hastaneye kaldırdığı, sayının artabileceği belirtildi.

Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları
Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları

Kadın - Aile

Vücuttaki zehri atın: Rahatsız eden zehirden kurtulmanın yolları

Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı
Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Dünya

Tersanede zehirli gaz faciası: 8 işçi öldü, 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe!
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe!

Yerel

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe!

Kaçak tütün imalathanesine operasyon!
Kaçak tütün imalathanesine operasyon!

Yerel

Kaçak tütün imalathanesine operasyon!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!

Süleymancılar'ın Kuriş ayağına yönelik operasyona tepki gösterip devlete kafa tutarak haddini aşan sözler sarf eden Furkan Vakfı Başkanı Alp..
Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi
Dünya

Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi

Zimbabve’de Kariba Gölü’nde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen feribotun alabora olmasıyla yaşanan faciada ölü sayısı 94'e yük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23