Kış mevsiminde doğal beslemenin yolu da kendimizin yaz boyunca yaptığımız konserveler olmaktadır. Domateste bir çok yemek için önemlidir. Kahvaltıda, makarnada en çok kullanılan domates olmaktadır.

Domates kurusu tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 Kilo domates

Kaya tuzu ( domateslerin üzerine serpilecek kadar )

Sarımsak 3 adet ( 25 diş sarımsak miktarı )

Kekik

Nane

Domates kurusu nasıl yapılır?

Domatesleri yıkayıp 1 parmak şeklinde dilimleyip yağlı kağıt üzerine fırın tepsisine dizelim. Kaya tuzunu serpip 150 derece fırında pişirelim. Alt üst çevirme yaparak yaklaşık 2 saat pişirme süresi olmaktadır. Sarımsakları ezip kekik ve nane ile birlikte domateslere ilave edelim sırası ile kavanozlara dizip bastıralım en üstüne zeytin yağı ekleyip kapaklarını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Miktar artabilir. Saklama süresi 6,7 ay olarak buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun..