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Kadın - Aile Domates kurusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Domates kurusu nasıl yapılır?

Domates kurusu nasıl yapılır? Kışlık domates saklamanın bir çok yolu bulunmaktadır. İşte çok pratik ve kolay tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-07-17 16:05:00 - 2022-07-17 16:08:17
Domates kurusu nasıl yapılır?

Kış mevsiminde doğal beslemenin yolu da kendimizin yaz boyunca yaptığımız konserveler olmaktadır. Domateste bir çok yemek için önemlidir. Kahvaltıda, makarnada en çok kullanılan domates olmaktadır. 

Domates kurusu tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 Kilo domates
  • Kaya tuzu ( domateslerin üzerine serpilecek kadar )
  • Sarımsak 3 adet ( 25 diş sarımsak miktarı )
  • Kekik
  • Nane

Domates kurusu nasıl yapılır?

Domatesleri yıkayıp 1 parmak şeklinde dilimleyip yağlı kağıt üzerine fırın tepsisine dizelim. Kaya tuzunu serpip 150 derece fırında pişirelim. Alt üst çevirme yaparak yaklaşık 2 saat pişirme süresi olmaktadır. Sarımsakları ezip kekik ve nane ile birlikte domateslere ilave edelim sırası ile kavanozlara dizip bastıralım en üstüne zeytin yağı ekleyip kapaklarını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Miktar artabilir. Saklama süresi 6,7 ay olarak buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun..

Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi
Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi

Kadın - Aile

Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi

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