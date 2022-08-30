Domates konservesi yapanlar dikkat! 'Ölümcül' uyarı

Kış hazırlıkları başladı. Domates konservesi yapanlar için ise Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu'ndan dikkat çeken bir ikaz geldi.

Manavoğlu, sterilize edilmeyen kavanozların ve ikinci kez kullanılan kavanoz kapaklarında ölümcül bakterilerin olabileceği uyarısında bulundu. Manavoğlu, “Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma yapılmadan hazırlanan domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir” dedi.

'10 ile 30 dakika arası 80 derecede kaynatılmalı'

Konserve yapımında, domates, patlıcan, biber, meyve gibi asidik gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Konserve yapacağımız eğer asidik ürün değilse, örneğin fasulye gibi içerisine sirke, limon ilave ederek asitliği artırılır. Domates konservesi sıkça hazırlanır. Tuz dengesinin iyi ayarlanması bakteri üremesini engeller. Hazırlanan gıdayı kavanoza koyduktan sonra yaklaşık 80 derecede, 10 ile 30 dakika arasında kaynatıp, konservede bakteri üremesini engelleriz. Hazırlanma aşamasında steril edilmeyen kaplar ve uygun ortamda bekletilmeyen konservelerde clostridium botulinum bakterisi oluşabilir. Ev hanımları sıcaklık uygulamasına ve süresine dikkat etmeli.” ifadelerini kullandı.

Kapakta şişme varsa, konserve tüketilmemeli

Hazırlanan konserveyi tüketmeden önce kontrol edilmesini öneren Manavoğlu, “Kış aylarında tüketmeden önce şişme yapmış kapak varsa mutlaka o konserveyi ayırmamız gerekir. Zehirlenmeye yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi insanda felce ve ölüme yol açabilir. Görme bozukluğu, halsizlik, kusma, ishal belirtisi var. Konserve tüketimi sonrası bu tarz belirti oluşursa hastaneye gitmek gerekir” diye konuştu.

'Ölümle sonuçlanabilir'

Manavoğlu, önceki yıllarda Adana’da aynı aileden 4 kişinin konserve domatesle yapılmış menemen yemesinin ardından zehirlenip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hazırlama aşamasında hijyen ve ısıl işlem uygulamasına dikkat edilmesini isteyen Manavoğlu, konserve tüketilmesinin ardından belirtilerin görülmesi halinde kişinin kusturulmadan en kısa sürede tedaviye götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Manavoğlu, kusma sonrası teşhisin gecikebileceğini sözlerine ekledi.