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Sağlık Domates ile salatalık böyleyse sakın evinize bile sokmayın!
Sağlık

Domates ile salatalık böyleyse sakın evinize bile sokmayın!

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı meyve sebzeler bir takım kimyasal işlemlerden geçerek sofralarımıza geliyor. Bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki kimyasal işlemden geçmiş meyve ve sebzeleri nasıl anlarız? İşte bazı besinlerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamanın kolay yolu... Sofralarımızdan eksik olmayan domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu var. Mevsimsel bir sebze olan domatesi yazın tüketmek gerekir. Nedeni ise kışın tüketilen domateslerin sağlığı tehdit etmesi. Aldığınız domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü hissediyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız içeriğinde nitrik asit olabilir.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:33:00 - 2020-09-14 10:45:19
Domates ile salatalık böyleyse sakın evinize bile sokmayın!

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı meyve sebzeler bir takım kimyasal işlemlerden geçerek sofralarımıza geliyor. Bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Peki kimyasal işlemden geçmiş meyve ve sebzeleri nasıl anlarız? İşte bazı besinlerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamanın kolay yolu...

DOMATES

Sofralarımızdan eksik olmayan domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu var. Mevsimsel bir sebze olan domatesi yazın tüketmek gerekir. Nedeni ise kışın tüketilen domateslerin sağlığı tehdit etmesi. Aldığınız domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü hissediyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız içeriğinde nitrik asit olabilir.

PATATES

Yemeklerde sıklıkla kullanılan patates de bu listede yerini aldı. Patatesin kimyasal işleme maruz kalıp kalmadığını anlamak için üzerinde küçük yumruların çok fazla olması ve içerisinde kararmalar meydana gelmesi, çok fazla ilaca maruz kaldığına işaret ediyor olabilir.

BAL KABAĞI

Türk mutfağının en lezzetli kış besinlerinden birisi de bal kabağı. Ancak yiyenlerin damağında eşsiz bir tat bırakan bal kabağı da kimyasal işleme maruz kalabiliyor. Bal kabağının dışı pürüzsüz ise ilaca maruz kalmadığına kanaat getirilebilir. Ancak bu doğru değildir. Aksine eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri bulunuyorsa bal kabağı ilaca maruz kalmıştır.

SALATALIK

Salatalardan eksik etmediğini salatalık da domates gibi yaz mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalıklar sağlık açısından büyük risk taşıyor.

BİBER

Biberin de kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamak için önce boyutuna bakmak gerekiyor. Kimyasal işlemden geçen biberler genellikle olması gerektiğinden büyüktür. Ayrıca etli kısımları da beyaz renkli ve serttir.

Yüksek miktarda uygulanan kimyasala maruz kalan patlıcanların da şekli bozuk olur. Genelde birbirlerine yapışık şekilde yer alırlar.Aynı zamanda bu patlıcanların etli kısımları da süngerimsi bir yapıdadır ve koftur.

KARPUZ

Yazın içimizi serinleten ve adeta vitamin deposu olan karpuzu tüketirken de çok dikkatli olunması gerekir. Yanlış kimyasal işleme maruz kalmış karpuzların çekirdek evleri boştur. Yendiği zaman aşırı nişasta kokusu verir.

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