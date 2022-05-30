Dolunun vurduğu ülkede hayat durma noktasına geldi!

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan dolu fırtınası nedeniyle karayolu ve havayolu trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere birçok kentte şiddetli yağışlar etkili oldu. Zaman zaman dolu yağışının da görüldüğü birçok bölgede, elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda ağaç devrildi. Yolların aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldığı Yeni Delhi’de, rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı.

Kara ve havayolu trafiğinde aksamalar oldu

Olumsuz hava koşulları sebebiyle kara trafiği ile havayolu trafiğinde de aksamalar yaşandı. Şu ana kadar can kaybı kaydedilmezken, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.