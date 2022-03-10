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Yerel Dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi
Yerel

Dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:50:00 -
Dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi

Kaza, Mazıdağı Üçyol mevkisi Mazıdağı -Derik karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 BHC 858 plakalı Ford markalı otomobil ve 37 DE 517 plakalı Renault markalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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