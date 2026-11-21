Dolu vurdu, yollar bembeyaz oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın ardından bastıran kısa süreli dolu, kentin bazı noktalarını beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında kent genelinde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışının oluştuğu noktalarda yollar ve araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.