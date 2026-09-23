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Aktüel Dolmuş hattında düğün konvoyu: Yolcu minibüsünü gelin arabası yaptılar
Aktüel

Dolmuş hattında düğün konvoyu: Yolcu minibüsünü gelin arabası yaptılar

Yeniakit Publisher
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Dolmuş hattında düğün konvoyu: Yolcu minibüsünü gelin arabası yaptılar

Rize’de sıradışı bir düğün programı yaşandı. Dünya evine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün salonuna gitmek için klasik konvoy ve gelin arabası yerine şehir içi yolcu minibüsünü kullandı. Minibüs içindeki anlar davetlilerin ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Rize’de dünya evine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün salonuna gitmek için gelin arabası yerine şehir içi yolcu minibüsünü kullandı.
Hayatlarını birleştirme kararı alan Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik konvoy ve özel gelin arabası yerine arkadaşları ve davetlilerle bir arada bulunabilecekleri şehir içi yolcu minibüsünü tercih etti. Gündoğdu Mahallesi’ndeki kız evinden çıkan davetliler ve çift, şehir içi minibüsüne bindi. Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yapılan yolculuk, Portakallık Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda tamamlandı. Minibüs içindeki anlar davetlilerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, çift salona girişinde davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

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