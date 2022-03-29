Dolmabahçe'deki toplantıda ilginç diyalog: Votka zannettim

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan Rusya-Ukrayna müzakerelerine sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı. Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı.

'O bir dezenfektan' deyince...

Toplantı başlayacağı sırada Rus müzakereci Medinskiy masadaki şişeyi eline alarak incelemeye başladı. Bu durum Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın dikkatini çekti. Arakhamia, Rus müzakereciye dönerek "O bir dezenfektan" dedi. Mediniskiy ise "Vodka zannettim" ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçen bu diyalog zor müzakerelerin olduğu masada kısa süreli gülümsemelere neden oldu.