Dolar/TL, son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745’e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5,5928’den tamamladı.

Dolar/TL düne ise güne düşüşle başladı. Yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1’i aşan kayıpla 5,5361 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL’ye olan talebin arttığını kaydetti.