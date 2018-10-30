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Dolar/TL, son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Piyasaların yakından takip ettiği Dolar/TL paritesi 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

30 Ekim 2018 Salı 10:24
Dolar/TL, son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745’e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5,5928’den tamamladı.

Dolar/TL düne ise güne düşüşle başladı. Yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1’i aşan kayıpla 5,5361 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL’ye olan talebin arttığını kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:24
  1. Dolar/TL
  2. avro/TL
  3. Cumhuriyet Bayramı

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