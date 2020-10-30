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Ekonomi Dolar/TL, 8,32 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 8,32 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:09:06 -
Dolar/TL, 8,32 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,32'den işlem görüyor.

Dün, uluslararası piyasalarda en düşük 8,2591 en yüksek 8,3291 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,2919'dan tamamladı.

Dolar/TL, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugüne yükselişle başlamasının ardından en yüksek 8,3366 seviyesine kadar çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağlanan fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesinin ardından 8,2689'a kadar gerilen dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,3200'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, yatay bir seyirle 9,6990'dan, sterlin/TL önceki kapanış seviyesinin hemen altında 10,7240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,9 seviyesinde dengelendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi. Dün 1,1650 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyirle 1,1670'ten işlem görüyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik, TÜFE ve 3 çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.


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