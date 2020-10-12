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Ekonomi Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:45:53 -
Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8965'ten işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7225, en yüksek 7,9566 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7,8583'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,8965'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,3290'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1815 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı iş gücü ve ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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