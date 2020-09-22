  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,65 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,65 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:37:54 -
Dolar/TL, 7,65 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6490'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,5589, en yüksek 7,6403 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6345'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,6490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,9770'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,7570'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 93,78 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,18'in altına gerileyerek 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı