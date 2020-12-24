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Ekonomi Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:22:32 -
Dolar/TL, 7,65 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6490 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6198 ve en yüksek 7,6690 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,6412'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,6490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3695'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 90,2, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2205 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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