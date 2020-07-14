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Ekonomi

Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:54:49 -
Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, gününe yükselişle başlamasının ardından 6,8650'den işlem görüyor.

Dün 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,8605'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 7,7890'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 96,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1345 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Beklenti Anketi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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