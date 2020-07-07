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Ekonomi

Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:45:17 -
Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8640'tan işlem görüyor.

Dün 6,8479-6,8684 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8605'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 7,7620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 8,5775'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1307 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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