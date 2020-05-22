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Ekonomi

Dolar/TL 6,80 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:56:02 -
Dolar/TL 6,80 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8030'dan işlem görüyor.

Dün 6,7843 - 6,8162 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7981'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,2860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 99,7, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0920 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da 1,0 puanlık yükselişle yüzde 62,6'ya çıktığını hatırlattı.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.

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