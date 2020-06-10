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Ekonomi

Dolar/TL 6,78 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:59:00 -
Dolar/TL 6,78 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,7835'ten işlem görüyor.

Dün 6,77-6,80 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7976'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 6,7835'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,7000'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 8,6520'den satılıyor.

Yaklaşık 4 haftadır düşüş trendinde bulunan dolar endeksi, bugün de yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1350 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların beklendiğini belirterek, ayrıca ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin de izleneceğini ifade etti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını bildirdi.

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