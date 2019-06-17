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Dolar/TL, 5,9180 seviyesinde işlem görüyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Dolar/TL, 5,9180 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,9180 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,88 seviyesinde seyreden dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından yükselişe geçerek 5,9331'e kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 5,9005'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9180'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 artışla 6,6360, sterlin/TL de yüzde 0,20 yükselişle 7,4430 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1210, sterlin/dolar yüzde 0,02 artışla 1,2590 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 97,52 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,8870'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
  1. Dolar/TL
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