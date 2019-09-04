0553 313 94 23

Dolar/TL 5,70'in altında dengelendi

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
Dolar/TL 5,70'in altında dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6860 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yurt içinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verisi ve öğleden sonra ABD'de ISM imalat endeksinin 49,1 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle dolar/TL 5,7225'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,7290'dan tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü beşinci güne taşıyarak 5,68'in altına geriledi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 5,6860 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6,2450, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,8920'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,1959 ile 1984'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından İngiliz parlamentosundaki gelişmelerle toparladı ve 1,2110 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi ağustos ayı hizmet sektörü PMI ve ABD'de temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,60'ın gündeme geleceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin'den acı haber! Şehit ve yaralılar var
    1. Mardin'den acı haber! Şehit ve..
    2. Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını..
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. (Özel) Esenyurt TEM bağlantı yolunu..
    5. İETT Genel Müdürü görevinden istifa..
    6. Tuğgeneral Özfindan’dan veda..
    7. Köy köy dolaşıp kız çocuklarının..
    8. Adalet Bakanlığının çevreci projesi..
    9. Karar verildi! Bakanlık sayısı...
    10. Borsa, güne yükselişle başladı
    11. Soğan çuvallarının altında 4 bin paket..
    12. Vali olmak isteyen Furkan, Vali..
    13. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    14. ’Barbie’ bebeklerin yerini ’Ezo Gelin’..
    15. Sırada karşılıksız burs arayışı var
    16. Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu..
    17. Kayıp 300 köpek için suç duyurusu
    18. Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’na..
    19. 201 kişinin hayatını kurtardılar
    20. Android 10 işletim sistemi hangi..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi