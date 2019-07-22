0553 313 94 23

Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem görüyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının arından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,35 üzerinde 5,6750 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 artışla 6,3660, sterlin/TL yüzde 0,30 değer kazancıyla 7,0895 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,16 azalışla 1,1216, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kaybıyla 1,2497 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,22 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    1. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    2. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    3. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    4. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    5. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    6. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    7. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    8. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    9. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    10. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    11. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    12. Kebap ustalarının 100 derece..
    13. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    14. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    15. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    16. Iğdır’da domates hasadı başladı
    17. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    18. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    19. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    20. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    21. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    22. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    23. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    24. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    25. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    26. Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa..
    27. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    28. 2.Lig yolunda Nevşehir takımına sahip..
    29. Kayserispor’un rakibi Salzburg
    30. Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..