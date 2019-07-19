Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6320 seviyelerinde dengelendi.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,7095'e kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'ler bağlamında Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadıklarını söylemesinin ardından düşüşe geçerek 5,6120 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6313'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6320 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,03 artışla 6,3475, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,17 azalışla 1,1261, sterlin/dolar yüzde 0,21 değer kaybıyla 1,2521 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 96,84 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin bugün devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.