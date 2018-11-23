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Dolar/TL 5,2950 seviyelerinde işlem görüyor

23 Kasım 2018 Cuma 09:52
Dolar/TL 5,2950 seviyelerinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,2950 seviyelerinde dengelendi.

Dün yaklaşık son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2760'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 5,3009'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 5,2950 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 azalışla 6,0470'ten, sterlin/TL de yüzde 0,17 düşüşle 6,8230'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,14'ün üzerindeki seyrini sürdürürken, dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 96,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:52
  1. Dolar/TL
  2. döviz
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