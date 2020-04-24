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Ekonomi

Dolarla ilgili çok konuşulacak rakam: 7.20’lere çıkabilir

Doların gidişatını yorumlayan Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 7 TL'nin üzerine çıkmasını ihtimalinin yanında 6.90'a da gerileyebileceğini söyledi. Erdem, “7 liranın üzerine çıkma gibi bir ihtimal olursa, 7.20'lik bir tehlike var. Bunun aksine 6.91'de gerileyebilir” dedi.

2020-04-24 13:14:00 -
Dolarla ilgili çok konuşulacak rakam: 7.20’lere çıkabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomi olumsuz etkilendi. Türkiye’de de döviz kurlarında yükseliş yaşandı.

24 Nisan Cuma günü dolar 6.98’den işlem görmeye başladı. Doların gidişatı merak konusu olurken, ekonomistlerden dikkat çeken yorumlar da gelemeye devam ediyor.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 7 TL’nin üstüne çıkması durumunda 7.20’yi görebileceğini söyledi.

A Haber canlı yayınında konuşan Erdem, “7 liranın üzerine çıkma gibi bir ihtimal olursa, 7.20'lik bir tehlike var. Bunun aksine 6.91'de gerileyebilir.” ifadelerini kullandı.

Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın, diğer ülke merkez bankalarıyla yaptığı swap görüşmelerini hatırlatarak, “Burada bir realize olursa yani 'filan merkez bankasıyla görüştük derse' ciddi bir düşüş olur, 5’li rakamları görebilir. Türkiye’ye döviz girişi olacağı açıklanırsa düşüş olur” dedi.

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