Dolarını bozdurup TL'ye geçen vatandaşlar parasını bu sefer oraya yatırmaya başladı!

Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve döviz kurlarının yükselmesi Borsa İstanbul’a olumlu yansıdı. Güne yeni bir rekorlar başlayan Borsadaki pozitiflik tüm endekslere yansıdı. Yabancı girişlerinin de gözlendiği borsanın geleceğine yönelik uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

En dikkat çeken endeks ulaştırma oldu

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre; BİST100 endeksi dün gün içinde yüzde 5'e varan yükseliş yaşarken en dikkat çeken endeks ise ulaştırma endeksi oldu. Ulaştırma endeksinin yüzde 8'e dayanan getirisinin yanı sıra sanayi endeksi yüzde 3,5'in, ticaret endeksi yüzde 4,5'in, holdingler endeksi yüzde 3,2'nin, bankacılık endeksi de yüzde 1,7'nin üzerinde yükseliş yaşadı. Tüm endekslere yayılan alım ve yüksek işlem hacmi içinde Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli, Bim, Şişecam, Turkcell, Pegasus, Fort Otomobil, SASA, Koç Holding, Sabancı Holding BİST 100 endeksini en çok yukarıya taşıyan hisseler oldu.

Kur yukarı Borsa yukarı

Piyasa uzmanları ‘kur yukarı borsa yukarı’ temasının yükselişin itici gücü olduğunu belirterek makroihtiyati tedbirlerin kademeli olarak geri alınıyor olmasının da etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca geçen hafta küresel hisse senedi piyasasında görülen yükselişin de yurtiçinde tatil nedeniyle düne yansıdığını dile getiren uzmanlar, aynı zamanda döviz kurlarındaki yükselişle borsanın ucuz kalmasının da bu coşkuda rol aldığına işaret etti. Aynı şekilde tasarruflarını dövizde değerlendiren yatırımcıların kurun geldiği seviyelerde TL’ye dönerek mevduat veya borsayı tercih etmesi de dünkü hareketin nedenlerinden birini oluşturdu.

Dövizden TL'ye dönen Borsaya giriyor

Orca Marco Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Evren Kırıkoğlu yaptığı yorumlarda şu ifadelere yer verdi: Döviz kurlarının yükseldiği seviyeler itibariyle dövizden çıkıp TL'ye dönmek ve yüksek mevduat faizlerinden istifade etmek cazip hale geldi. Zira para politikasında normalleşme emareleri ile birlikte artık kurların yakın geçmişteki tempo ile artması beklenmiyor.

Zaten yaz sezonunda sisteme dışarıdan döviz girişleri de izleniyor. Ancak dövizden çıkıp TL mevduatı tercih etmeyen birikim sahipleri için borsa hala cazip bir alternatif. Buna ek olarak bir miktar spekülatif yabancı ilgisi de söz konusu olabilir. Endeksin dolar bazında bir önceki seviyesine çıkartmasını, 6500 seviyelerine gelmesi muhtemel.

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Kısa vadeli teknik direnç

Arista İnvest Fon Yöneticisi Serhan Gök: Endeksteki devam eden hareketin başlıca sebebi seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte, yeni ekonomi yönetiminin başta Merkez Bankası rezervleri ve kur politikası olmak üzere sistematik risklerin piyasa üzerinde yarattığı baskıyı hafifletebilecek adımlar atmış olması.

Dolar/TL hareketi BİST’te başta havayolu hisseleri olmak üzere döviz cinsi geliri olan ya da dövize endeksli gelirleri olan sektör ve şirketlerin karlılık görünümünü olumlu etkiledi.

Bu etkinin yanı sıra tasarruflarını döviz endeksli yatırımlarda tutan tasarruf sahipleri için yılbaşından beri elde edilen getiriden sonra yüksek kurdan TL’ye geçerek BİST’e yatırım yapmak daha iyi bir alternatif haline geldi. Kısa vadeli teknik direnç seviyesi 6700. Temmuz ortasından itibaren açıklanacak, başta bankacılık sektörü olmak üzere bilançolar beklentileri karşılamazsa kar satışları görebiliriz.

Faiz nedenli negatif ihtimaller azaldı

Marbaş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru: Borsa İstanbul’da bayram sonrası ilk işlem gününde alım yönünde coşkulu bir piyasa görüyoruz. Bu hareketin temel ekonomik unsurlar ve yatırımcı psikolojisi noktasında iki alt dinamiği bulunuyor. Ekonomideki makro kompozisyona baktığımızda; faiz artış patikasında piyasa beklentisinden daha yavaş bir sıkılaşma gözlemliyoruz. Faiz tarafından borsaya gelmesi muhtemel negatif bir etki ihtimali azalmış durumda.

Bankacılıkla ilgili regülasyonların hafifleme sürecine girmiş olması oradaki baskıyı azaltıyor ve bu sektördeki iskonto yatırımcıya göz kırpmaya devam ediyor. Diğer taraftan havacılık, ulaştırma, otomotiv gibi sektörler güçlü bir dönem içindeler. Asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde oldu, bunun harcamalar noktasında şirketler için pozitif olduğunu ve enflasyonun da bir süre daha hayatımızda olmaya devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriyoruz. Bu gelişmelerin birçoğu bayram öncesi de hayatımızdaydı ve zaten borsada rekor seviyeler tazelenmişti.

Yeni pozisyonlar fırsat olarak değerlendirildi

Hareketin bugün güçlü devam etmesinin sebebi ise biraz daha yatırımcı psikolojisi ve algısı ile alakalı. Tatil dönüşü ile birlikte tasarruf sahiplerinin yeni pozisyonları ve fırsatları değerlendirmek üzere piyasaya geldiğini görüyoruz. Gün içinde kendi istatistiklerimize baktığımızda platformunda online olan yatırımcı sayısının normal günlerin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz.

Borsadaki bu hareketin bir süre daha devamını bekliyoruz. Enflasyonist ortamlarda hedef vermek güç ancak özellikle 2022’yi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Geçen sene yaşanan ralli tam olarak Kurban Bayramı tatili sonrası başlamıştı. O kadar güçlü olmasa da benzer bir psikolojik durum söz konusu olabilir.