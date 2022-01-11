Doların paraşütsüz düşeceğini tahmin eden Necmettin Batırel’den yeni uyarı: Dolarınızı bugün satın yoksa...

Geçtiğimiz aylarda doların paraşütsüz gerileyeceğini söyleyen Necmettin Batırel, tahmminlerini yinelemeyi sürdürüyor.

Türkiye gazetesinde bir yazı kaleme alan Necmettin Batırel, doların 9.5 liralara gerileyeceğini ifade etti.

İşte Batırel'in 'Koş Türkiye’m kim tutar seni!' başlıklı yazısı:

Türk ekonomisi çağ atlıyor. Sanayide ithal ham maddeye bağlılık oranı hızla azalıyor. Kurda "ensen niye kalın?" demişler “Kendi işimi kendim görürüm” demiş...

Avrupa ve ABD’nin ambargosuna karşı kendi silahını üreterek İHA ve SİHA’larla savunma devrimini gerçekleştiren Türkiye, ara malı baskısından da kurtulmak için var gücüyle çalışıyor. "Hans’ı George’u zengin edeceğime kendim üretir kendim satarım, ülkemin dövizini çarçur etmem" diyen, ülkenin göz bebeği şirketlerimiz düğmeye bastı. Bakın bunlardan bazılarını size anlatacağım. Sessiz sedasız ne kadar büyük başarılara imza atıldığını görün...

Türk Traktör, tedarikte yaşanan sorunlara karşı ek yatırımlarla bazı parçaları kendi üretmeye başladı. Son bir yılda özellikle ham madde tarafında önemli bir yere sahip olan, dişli ve şaftları kendi imal ediyor... Sabancı Holding’in Temsa’sı elektrikli araçlarda kullandığı pil ve batarya paketlerini artık Adana’daki tesisinde üretiyor... Makine ve tezgâh devi CNC, Türkiye’nin ilk yerli ve millî simültane 5 eksen freze kafası ile yeni iki çeşit tezgâhını piyasaya sundu... Yerli ilaç devi Abdi İbrahim, 3 milyar liralık yatırımla göz ve solunum ürünlerinin üretimini yapıyor... Durmazlar Makine, ağır sanayi, otomotiv, havacılık, beyaz eşya üretimi gibi birçok pazarda kullanılan insan vücudundaki damarlara takılan ve daralmaları önleyen kardiyovasküler stentlerin üretiminde kullanılan lazer teknolojisini millîleştirme hareketi başlattı... Türkiye’nin kendi teknolojisiyle 4G kullanan ilk dört ülkeden biri olmasına aracılık eden ve yerli 5G’ye giden yolu döşeyen NETAŞ ülkemize 4 milyar dolarlık tasarruf sağladı... Dalgakıran şirketi Türkiye’de üretilen en büyük kapasiteli 2500 hp gücünde turbo kompresörünü yaptı... Türkiye’nin en büyük lastik üreticisi PETLAS yüzde 100 yerli sanayicisi olarak hizmet ediyor... KİPAŞ Söke’de en son teknoloji ile donatılmış olan Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikasını kurdu. Yılda 730 bin ton kâğıt üretimi yapılarak 300 milyon dolarlık ithalat engellenecek... Tekfen Holding, yerli susam üretiminde 200 milyon dolarlık kaynak aktardı... Solarkol, enerji tasarrufu sağlayan yerli invertör üretimiyle 80 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyor...

Bu firmaları tek tek saymaya kalksak sayfalar yetmez. Bunları yazmaktaki maksadım, Türk sanayicisinin dışa bağımlılıktan kurtulmak için nasıl tüm gücüyle çalıştığını göstermektir... İşte bu gayret sonunda Türkiye’nin yurt dışına ödediği döviz harcamaları azalıyor. 2021 sonunda cari açık %60 daralmayla milyar 14,7 dolar olacak.

Altını çizerek söylüyorum; 2020’de cari açık 36,7 milyar dolara tırmanmıştı. Çalıştık, ürettik, sattık ülkemize 1 yılda tam 22 milyar dolar kazandırdık. Ekonomik devrim böyle gerçekleşir.

Çok önemli not: Özel bankalar döviz cinsi mevduatlarının %10’unu 21 Ocak'a %20’sini ise 18 Mart’a kadar Türk lirasına çevirmek zorunda. Demek oluyor ki, bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocak’a kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek, "faiz köpüğü" alınacak...

Yazın bir tarafa: Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız... Koş Türkiye’m koş, kim tutar seni...