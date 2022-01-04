Doların gidişatı ne olacak? Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Dolar 2-3 ay içerisinde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında Türkiye'de son dönemde dalgalanan döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tv100'de konuşan Vedat Demiröz, doların yakın zamanda stabil hale geleceğini söyledi.

Son günlerde dolarda görülen artışın geçici olduğunu belirten Demiröz, "Yıl sonu nedeniyle bankaların bilançolarını düzeltmek için alımları var. Bu yüzden biraz yükseliyor. Ama dolar biraz daha düşecek. 2-3 ay içerisinde TL düzene girecek. Dengelenme sağlanacak. 20 Aralık itibariyle Türkiye’de tekrar güven ve istikrar sağlanmıştır. Kurlar stabil bir hale gelecek. 9-10’lara tabi ki gerilemeyecek. Çok pahalı bir TL ile ihracat yapmak doğru değil. Paranın çok güçlü olması çok iyi bir durum değil. Şimdiye kadar ithalat merkeziydik. Şimdi ihracat merkezi olduk" ifadelerini kullandı.