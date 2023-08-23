Doların belini kıracak bir hamle daha

BRICS bankası NDB, ABD Dolarına olan bağımlılığı kırmak için yerel para cinsinden kredi vermek için kolları sıvadı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkelerine katılmak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gün saydığı söyleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkeler grubu tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NDB), ABD Doları’na olan bağımlılığı azaltma ve daha çok kutuplu bir uluslararası finans sistemini teşvik etme planının bir parçası olarak Güney Afrika ve Brezilya para birimlerinde kredi vermeye başlamayı planlıyor.

Yeni Kalkınma Bankası'nın başında bulunan Brezilya’nın eski lideri Dilma Rousseff Şangay merkezli kredi kuruluşunun yaklaşık 15 ülkeden gelen üyelik başvurularını değerlendirdiğini ve muhtemelen dört ya da beş ülkenin kabulünü onaylayacağını söyledi. Rousseff ülkelerin isimlerini vermekten kaçındı fakat NDB için coğrafi temsilini çeşitlendirmenin bir öncelik olduğunu söyledi.

Rousseff: Yerel para birimlerinde kredi vereceğiz

Rousseff Financial Times'a verdiği bir mülakatta "Bu yıl 8 ila 10 milyar dolar arasında kredi vermeyi planlıyoruz. Amacımız verdiğimiz kredilerin yaklaşık %30'unu yerel para cinsinden vermek." dedi.

NDB'nin Güney Afrika'da kredi vermek için rand cinsinden borç ihraç edeceğini belirten Rousseff "Aynı işlemi Brezilya'da real ile yapacağız. Ya para birimi takası yapmaya ya da borç vermeye çalışacağız. Ayrıca rupi cinsinden de yapılacak " Yeni Kalkınma Bankası halihazırda yuan cinsinden kredi veriyor.

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Yerel para cinsinden kredilerin yaygınlaştırılması, BRICS ülkeleri tarafından kabul edilen, ticaret ve finansal işlemlerde dolara karşı alternatiflerin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik daha geniş bir hedefi destekliyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi ABD egemenliğindeki finans kuruluşlarına alternatif olarak 2015 yılında Yeni Kalkınma Bankası’nı kurdu.

Merkezi Çin'in Şanghay kentinde bulunan NDB, 100 milyar dolar başlangıç sermayesiyle kuruldu ve bu zamana kadar toplam 98 proje için 32,4 milyar dolarlık fon sağladı. Bu projelerden 280 milyon kişinin yararlanması öngörülüyor.

Çin’in diğer BRICS ülkeleriyle ticareti 330 milyar dolara ulaştı

Çin’in üyesi olduğu BRICS ülkeleriyle olan ticareti 10 yılda yıl bazında yüzde 19,1 oranında büyüyerek 2 trilyon 380 milyar yuan’a (yaklaşık 330,62 milyar dolar) ulaştı.

Resmi verilere göre, yine bu dönemde ve yıl bazında olarak, Çin’in ihracatı yüzde 23,9 kadar artarak 1 trilyon 230 milyar yuan, ithalatı ise yüzde 14,3 oranında artarak 1 trilyon 150 milyar yuan oldu.

Öte yandan bu ülkelerle ticareti, Çin’in bu yedi aylık sürede küresel bazda gerçekleştirdiği toplam dış ticaretin yüzde 10,1 kadarına ulaştı. Bu, gümrük makamlarına göre, yıl bazında yüzde 1, 6 kadar bir fazlalık oluşturuyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubu, dünya nüfusunun yüzde 41'ini, küresel hasılanın da yüzde 31'inden fazlasını oluşturuyor.