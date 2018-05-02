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Doların ateşi yükseldi!

Öğlen saatlerine kadar 4.10 seviyelerinde seyreden dolar yükselişe geçerek 4.16 liraya ulaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:29
Doların ateşi yükseldi!

Güne uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi haberi ile başlayan piyasalar, öğleye kadar bu habere tepki vermedi. Dolar 4.10-4.11 TL bandında dalgalanırken, saat 12.30'dan sonra bir satış dalgası geldi.

Dolar kademeli olarak 4.16 seviyesinin üzerine çıkarken saat 14.50 itibariyle 4.1640 TL'den el değiştirdi. Euro ise 4.9980 TL oldu.

 S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İNDİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye düşürdü.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk Lirası'nda değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:29
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