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Doların ateşi düşmüyor!
1 Mayıs'tan sonra hızla yükselmeye başlayan dolar 4,25 seviyesini gördü.
04 Mayıs 2018 Cuma 11:19
1 Mayıs'tan sonra hızla yükselmeye başlayan dolar 4,25 seviyesini gördü.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:19
Dolar
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