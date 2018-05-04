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Doların ateşi düşmüyor!

1 Mayıs'tan sonra hızla yükselmeye başlayan dolar 4,25 seviyesini gördü.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:19
Doların ateşi düşmüyor!

1 Mayıs'tan sonra hızla yükselmeye başlayan dolar 4,25 seviyesini gördü.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:19
  1. Dolar

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