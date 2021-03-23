Doların ani yükselişi sonrası Borsa İstanbul'dan flaş karar! Açığa satış kuralı getirildi

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası Borsa İstanbul'dan yeni tedbir geldi. Borsa İstanbul (BIST), bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasını kararlaştırdı. BIST'ten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Borsa İstanbul'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Up-tick Rule nedir?

Up-tick Rule, bir düşüş sırasında insanların stoklarını kısa satamayacaklarını gösteren bir kuraldır. Başka bir deyişle, birileri kısa bir satış yaptığında, hisse senedinin değeri de artmalıdır. Bu uygulama, kısa satıcıların karı düşürmek için fiyatı düşürmek üzere bir hisse senedine "yığılmalarını" sağlayan basamaklı bir etkiyi önlemek için tasarlanmıştır. Finansal sektördeki birçok düzenlemede olduğu gibi, Up-tick Rule'un amacı hala açık ticareti kolaylaştıran haksız piyasa manipülasyonunu önlemektir.