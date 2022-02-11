Doları oların acilen bozdurmasını söyleyen Necmettin Batırel'den altın uyarısı: Şu an...

Doların paraşütsüz düşeceğini tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel, altını olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Akılda Kalsın programına katılan Necmettin Batırel, altının güvenli liman olduğunu söyledi.

Batırel yaptığı açıklamada, "Altının sadece dolar değil bir de ons altın tarafı var. Ons altın 1650 dolara kadar düştü. Şimdi yeniden yükseldi. Altının en büyük özelliği enflasyona karşı koruyor. Vazgeçilmez bir enstrüman… Altından vazgeçilmiyor. En güvenli liman altındır. Atalarımız ne demişler, altın gibi yar olmaz, baba gibi diyar olmaz demişler. Pırlanta almasınlar, altın alsınlar. Altını ziynet olarak bir görevi var. Ziynet eşyalarının dezavantajları bulunuyor. Ama altını tasarruf amaçlı alanlar çoğunlukta… Kadınların kullanmadıkları altınları varsa kur koruma hesaba geçmenin tam zamanıdır. Ama kullanmıyorlarsa diye tekrar ediyorum. Altın müthiş bir madendir. Varlığını hiçbir zaman yok etmez. Benim gördüğüm kadarıyla en büyük güvenli limandır" dedi.