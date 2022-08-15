Doları olanlara çok kritik uyarı! Uzman isim Cuma gününe kadar süre verdi: Dolar o rakama düşecek

Tahminleri ile para piyasasının 'bilen adamı' tv100.com yazarı İslam Memiş'ten altınla ilgili son dakika uyarısı geldi. Bu günlerin altın tarafında çok kritik olduğuna dikkat çeken İslam Memiş altında alım için 'son şans' diyerek uyardı. Memiş dolardaki beklentisinin ise düşüş olduğunu kaydetti.

İşte İslam Memiş'in tv100'deki o yazısı:

Bu hafta gözler merkez bankasında…

Bu hafta piyasalarda yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, yurt dışında Fed’in toplantı tutanakları, Euro Bölgesi büyüme rakamları ve İngiltere enflasyon rakamları takip edilecek.

Faiz kararı ne olacak?

TCMB’nin faizleri yüzde 14’te sabit bırakması bekleniyor.

Piyasalara vereceği mesajın da pozitif yönde olması muhtemel.

Yıl sonu enflasyon ve kur tahminini yukarı yönlü revize etmesi, yılın son çeyreğinin riskli olacağının mesajını vermiş oldu.

Yani, TCMB’nin yıl sonunda faiz artırıp artırmayacağı merak konusu.

Kişisel beklentim faiz artırmak zorunda kalacağı yönünde.

TCMB, Perşembe günü faiz kararını açıklayacak ve bir sürpriz yapmazsa faizleri pas geçecek.

Çarşamba akşamı ise Fed’in FOMC tutanaklarını takip edeceğiz.

Fed’in Temmuz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarında Eylül’de 75 baz puan faiz artırımı yapıp yapmayacağının sinyali aranacak.

Kişisel beklentim Fed’in Eylül’de 50 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru, 17,90-17,97 lira aralığında kalmayı sürdürebilir.

Aşağı yönlü trendin devam etmesini 17,65’e kadar gerileme ihtimalini yüksek görüyorum.

Yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.

Gram altın yatırımcısı iyi takip etmeli

Altının gram fiyatı, dolar/TL kurundan destek alarak güçlü duruşunu koruyor.

Gram altın yatırımcısı dolar/TL kurunu takip etmeli.

Altının gram fiyatında ay sonuna kadar 1.012 lira seviyesinin test edilmesini bekliyorum.

Altının gram fiyatında 1.012-1.050 lira seviyesi geçerliliğini koruyor.

1.012 lira seviyesi benim nazarımda son şans.

Eylül ayı itibariyle 1.090-1.125-1.150 lira seviyelerini bekliyor olacağım.

Bu hafta dalgalı bir seyirde haftayı tamamlayabiliriz.

Onslar da, paritelerde düşüşler alım fırsatı, dolar da yükselişler satış fırsatı gibi duruyor.