'Doları olan fena patlayacak' demişti! Necmettin Batırel'den bomba uyarı geldi: O tarihe dikkat

'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' gibi birçok çıkışa imza atan ekonomist Necmettin Batırel, dikkat çeken tahminler yapmaya devam ediyor.

Necmettin Batırel bu kez dolar kurunu altüst edecek bir açıklama yaptı.

Batırel'e göre, yılbaşında Türkiye'ye büyük bir döviz girdisi olacak.

Kurda büyük bir çözülme yaşanacağını ifade eden Batırel, "10 Ocak'tan itibaren piyasaya dolar yağacak. Bankalar BDDK kararı gereği 10.5 milyar dolar bozduracak. Rusların Avrupa Bankalarında el konulan 17 milyar dolarlık fonuyla 300 milyar euro'luk varlığı kendi ülkeleri dışında yatırım yaparsa çözülecek. Para Türkiye'ye akacak" dedi.

Batırel'in bahsettiği rakamlar Türkiye'ye girerse dolar kurunda önemli bir düşüşün yaşanması bekleniyor.