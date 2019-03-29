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"Doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:- "Onlar tabii 'biz o tarihte şu fiyattan TL alırız' diye hesap ediyorlar, Merkez Bankası da orada TL'yi kısınca doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler. Halen şaşkınlar 'nasıl böyle bir hamle oldu' diye"

29 Mart 2019 Cuma 20:53
"Doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, döviz kurundaki spekülatif hamlelere işaret ederek, "Onlar tabii 'biz o tarihte şu fiyattan TL alırız' diye hesap ediyorlar, Merkez Bankası da orada TL'yi kısınca doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler. Halen şaşkınlar 'nasıl böyle bir hamle oldu' diye." dedi.

Nurettin Canikli, Doğankent ilçesi ziyaretinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kısa süre önce Londra piyasasında doları fırlatmak için iki ya da üç bankanın hamle yaptığını söyledi.

Bu bankaların doları yükseltmeye çalıştığını dile getiren Canikli, şöyle devam etti:

"Ama onun için Türk Lirası bulmaları gerekiyor, normalde Türk Lirası sağlanıyor onlara. Türk Lirası dünyanın tüm piyasalarında alınıp satılıyor çünkü kredibil bir para, geçerliliği var çünkü. Biz burada uyurken Asya piyasalarında, Amerika piyasalarında Türk Lirası el değiştirebiliyor, satılabiliyor dünyanın her yerinde, o güçlü yapısından kaynaklanıyor."

Canikli, doların bir süre önce 5,85'lere yükseldiğine işaret ederek, "Merkez Bankamız da ekonomi yönetimimiz de onların bu hamlesine muhteşem bir cevap veriyor gerçekten. Onlar tabii 'biz o tarihte şu fiyattan TL alırız' diye hesap ediyorlar, Merkez Bankası da orada TL'yi kısınca doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler. Halen şaşkınlar 'nasıl böyle bir hamle oldu' diye." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu küçük ülkelerin yapamayacağını vurgulayan Canikli, "Ancak böyle bir kararı, adımı büyük ülkeler yapabilir. Türkiye gibi büyük ülkeler yapar. Bir başka ifadeyle Türkiye de artık büyük ülke safında." diye konuştu.

Canikli, ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Hemen hemen hiç hata yapmadılar elhamdülillah, en ufak bir hata bize çok büyük bedele mal olurdu." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yapılan tüm saldırılara karşı cevap verebilmelerini sağlayan silahın, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü desteği olduğunu vurgulayan Canikli, 31 Mart seçimlerinde de bu gücün millet için daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Nurettin Canikli daha sonra AK Parti Keşap İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, AK Parti Piraziz İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:53
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