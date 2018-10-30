Dolarda son durum!

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu 29 Ekim'de 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar gerileyen Dolar/TL yeni güne 5,52, Euro ise 6,30 seviyesinden başladı.

Kur ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar yükseldi ancak kalıcı olmadı.

Dolar/TL Cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.

Enflasyon bekleniyor

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.Dolar/TL şu dakikalarda 5.55 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.31 civarında seyrediyor.