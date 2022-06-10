Dolarda neler oluyor? Bir saat içinde...

6 Haziran 2022 pazartesi gününden itibaren yükselişe geçen dolar kuru 17,52 lirayı görerek 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolar kuru hafta boyunca bu seyrini devam ettirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen haberlerle dolar garip bir seyir izlemeye başladı. Saat 09.00 itibariyle 16.95 liraya kadar inen dolar kuru, aradan bir saat geçmeden yeniden 17 liranın üstüne çıktı. Dolar saat 10.30 itibariyle 17.15 liraya bir saat önce 18.06 liraya çekilmiş olan euro da 18.27 liraya yükseldi. Bu bir saatte doları etkileyen yeni bir gelişme de yok.

Doların garip seyri

*Saat 09.00 - dolar kuru 17,24 TL

*Saat 09.30 - dolar kuru 16.95 TL

*Saat 10.30 - dolar kuru 17.15 TL

*Saat 10.45 - dolar kuru 17.21



Altın fiyatları bin liranın altına iniyor derken...

Doların yükselttiği altın fiyatları da sabah saatlerinde inişe geçti. Güne 1020 liradan başlayan altın fiyatları saat 10.00 itibariyle 1008 lirayı gördü. Dolar 10.30 itibariyle 17 liranın üstüne fırlayınca gram altın da anında tepki verdi ve 1011 liraya çıktı.