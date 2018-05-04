Dolarda hareketli dakikalar! 4,26'yı aştı

Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar/TL güne 4.22 civarında başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini hızlandırarak tarihi rekor seviyesini 4.2594 TL'ye taşıdı. Dolar/TL saat 11.53 itibarıyla 4.2653 seviyesinde hareket ederken; Euro/TL 5.1055 seviyesinde bulunuyor.

Analistler TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyor.

PİYASALAR BUNLARI İZLİYOR

Küresel piyasalarda ise bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağına çevrildi.

ABD tarım dışı istihdam verisi istihdam piyasasının gücüne vurgu yapabilir. Reuters anketine göre, Mart ayında yalnızca 103 bin yükselen tarım dışı istihdamın Nisan ayında 192 bin artması bekleniyor.

Doların daha fazla kazanım elde edip etmemesi için piyasalar büyüme ve enflasyonda daha da iyileşme gösteren verileri takip ediyorlar. Bu veriler, Fed'in bu yıl faiz oranlarını üç kez daha artırabileceği tahminlerine yol açabilir. Bu kapsamda tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda yön belirleyici olması öngörülüyor.

FAİZ SERT YÜKSELİŞTE

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün yükseliş 40 baz puana ulaştı. Önceki gün valörde son işlemde yüzde 12.93 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi enflasyon verisi sonrası yüzde 13.33'e kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün işlem bazında yüzde 15.01'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.75, valörde son işlemde yüzde 14.85 seviyesindeydi.