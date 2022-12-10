Dolarda bir dönem sona eriyor! Bomba gelişme

Doların güçlenme dönemi sona eriyor olabilir. 2022 boyunca dolar yükseldi. Fakat Fed’in faiz artış hızının yavaşlamasıyla Euro’nun bir süre sonra yükselişe geçmesi bekleniyor.

2023’te Euro/dolar paritesinin 0.92 ve 1.12 bandında hareket edeceği tahmin ediliyor. Bu da altın için pozitif. Yakın vadede Fed kaynaklı baskı sürse de, yılın ilerleyen dönemlerinde Fed’in faiz politikasından çark etmesi altına yardımcı olacak. Altının hareket etmesi beklenen seviyeler 1.920 dolar/ons ile 1.620 dolar/ ons aralığı.

Merkez bankalarının altın alımları devam edecek

Altın piyasaları tarafından takip edilen merkez bankası alımlarının yeni yılda devam etmesi bekleniyor. Merkez bankalarının altın alımı bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 700 tona ulaştı. 2023'teki alımlar 2022'de görülen seviyeleri görmese bile, birçok ülkenin alımlarının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olması bekleniyor. Bu arada ETF'lere yapılan yatırımlar tekrar artabilir. Altın için borsa yatırım fonu yatırımı 2022'de önemli ölçüde cansız geçti. 2023'te altın fiyatları yükselirse, bu durum tersine dönebilir.

Gümüş bu yıl ağırlıklı olarak doların altında ezildi. Fed para politikasını değiştirinceye kadar beyaz metalin baskı hissetmesi muhtemel. Gümüşte spekülatif pozisyonlar düşük seviyelerde. Fiyatların ralli yapması ETF’lere girişi artırarak fiyatlara daha fazla destek olabilir. 20/23 için gümüş işlemlerinde beklenen fiyat aralığı ons başına 25 dolar ila 17 dolar. Gümüşe destek sadece gücünü yitiren dolardan değil, endüstriyle taraftan da gelecek. Elektronik eşyadan gelen talepte ılımlı artış beklentisi var. Bu yıl 150 milyon ons olarak gerçekleşmesi beklenen güneş enerjisi sektöründeki gümüş talebinin gelecek 12 ayda güçlü artış göstereceği tahmin ediliyor.

KAYNAK: DÜNYA GAZETESİ