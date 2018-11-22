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Dolarda 5.30 duvarı kırıldı! İşte son rakamlar

Dolar/TL 5,30 seviyesinin altına geriledi. Ağustos ayından bu yana en düşük rakamları gören dolar, şu sıralar 5,28 TL'den euro ise 6,04 liradan işlem görüyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:31
Dolarda 5.30 duvarı kırıldı! İşte son rakamlar

Dün gece saatlerinde 5,27 seviyesine kadar düşerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gören dolar/TL kuru bugün 5,34'ün üzerine atak yapmasının ardından önemli destek seviyesi olarak kabul edilen 5,30'un altına geldi. Gün içinde en yüksek 5,3445, en düşük 5,2790 seviyelerini gören dolar kuru şu sıralar 5,28 TL'den euro ise 6,04 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi geriledi

Doların küresel piyasalarda hafif aşağı yönlü hareketi gelişmekte olan para birimlerine ve dolayısıyla TL'ye destek oluyor. Risk iştahının, küresel büyümenin yavaşlayacağı ve ABD- Çin ticaret çatışmasına ilişkin endişelerle azalmasıyla son iki işlem gününde yükselen dolara olan talep, küresel hisse senetlerindeki toparlanmanın ardından düşük kalırken, bazı Fed üyelerinin faiz artırımlarının sorgulaması satış baskısı getirdi. Bu gelişmelerle dolar endeksi Salı günü gördüğü 96,72 seviyesinden 96,26'ya geriledi.

Uzmanlar TL lehine fiyatlamanın devamını bekliyor

Bir süredir dolar/TL'de 5,30 altına geçiş isteği olduğunu belirten uzmanlar, kısa vadede TL lehine fiyatlamanın devamını bekliyor. Uzmanlara göre 5,10'lara yakın yerlerde görülebilecek alımlarla kurda yeniden yükseliş yaşanması muhtemel.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:31
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