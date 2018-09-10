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Dolarda 5.20 seviyesi mümkün

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı faiz kararı dövizin seyrinde etkili olacak. Ekonomi çevrelerinden bir kısmı, ‘Piyasadaki gerginliğin kısmen de olsa sona ermesi ve enflasyonda kademe kademe geriye dönüşün yaşanmaya başlamasının başlangıç noktası PPK’nın alacağı karar olacak’ derken, bir kısmı da ‘Asıl etki Albayrak’ın açıklayacağı ve piyasaların umut bağladığı OVP’ diyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:45
Dolarda 5.20 seviyesi mümkün

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı faiz kararı dövizin seyrinde etkili olacak. Ekonomi çevrelerinden bir kısmı, ‘Piyasadaki gerginliğin kısmen de olsa sona ermesi ve enflasyonda kademe kademe geriye dönüşün yaşanmaya başlamasının başlangıç noktası PPK’nın alacağı karar olacak’ derken, bir kısmı da ‘Asıl etki Albayrak’ın açıklayacağı ve piyasaların umut bağladığı OVP’ diyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 AY ÖNEMLİ

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında aldığı kararlar, dolar kurunun durağanlaşmasına neden oldu. Piyasa analistleri dolar kurunun önce 6.40 ile 6.60 seviyesine, ardından da 5,70 ve 5,20 seviyelerine doğru gerileyebileceği yönünde de işaretlerin var olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: ’’Bu sürecin önümüzdeki 5 ay içinde hükümetin uygulayacağı politikalara göre şekillenecek.

OVP GÜVEN VERMELİ

Kurda stres azalması sürecine girilmesi de önemli bir aşama. PPK’nın faiz artışı kararı almasını isteyen çevrelerin yanısıra, faiz oranlarında Başkan Erdoğan’ın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen yapılacak artışın, piyasada yeni spekülasyonlara yol açacağını savunanlar da var. Bu nedenle Berat Albayrak’ın açıklayacağı OVP’nin her kesime güven vermesi gerekiyor. Böyle bir tablo piyasalardaki normalleşme sürecini hızlandırabilir.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:45
  1. Para Politikası Kurulu
  2. Dolar
  3. düşüş

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