Dolara sevinen sol kafanın sicili bozuk! Yine emperyalistlerin tarafını seçtiler

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- AK Parti ile birlikle büyük bir ivme kazanan Türkiye yaptığı yatırımlarda dünyada dikkatleri üzerine çeken bir ülke haline geldi. Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyen karanlık güçler, Türkiye'ye yönelik operasyonlarını günbegün artırmaya başladı. Terör örgütlerinin kanlı eylemlerinden gezi parkı provokasyonlarına uzanan süreç FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle zirve yaptı.

SOL ZİHNİYETİN TARAFI HER ZAMAN EMPERYALİST GÜÇLER OLDU

Bu süreçte sol zihniyet tarafını emperyalist güçlerden yana koyarken, darbe girişimiyle de sokağa çıkmadı. Haksızlıktan yana olduklarını iddia eden sol kafa, 15 Temmuz darbe girişiminde ATM’lere ve marketlere koşarken millet silahlara göğüs gerip kaçan tankları kovaladı.

'TÜRKİYE BATIYOR' DİYE ZİL TAKIP OYNADILAR

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılardan da büyük sevinç duyan sol kafa, doların her yükselmesinde zil takıp oynadı.

Büyüyen Türkiye’nin önüne engeller koymak isteyenlerin her operasyonlarında hükümetin yıkılacağını zannederek felaket tellallığı yaptı ve "başarısızlığı" hükümete mal etmeye çalıştı. Her operasyonda hükümetin değil devletin zarar gördüğünden bihaber oldu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SAVUNUCUSU OLDULAR

"İnsanlar ölmesin", "Çocuklar ölmesin" gibi propagandalarla riyakarlıklara başvuran sol kafa, terör örgütü PKK'ya hiç bir mesafe koyamadığı gibi barajı geçmesi için de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına ise oy vermekten çekinmedi. Sol zihniyetin siyasi temsilcileriyle PKK'lı teröristlerin cenazelerinde destek şovuna girerek yine Türkiye'ye olan kinlerini apaçık gösterdiler. FETÖ'cülere yönelik ajitastasyonlara girişen bu zihniyet, millete kurşun sıkanları savunmaya dahi geçti.

MÜSLÜMANLARA OLAN KİNLERİYLE ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRDILAR

Türkiye'de Müslümanları sürekli suçlayarak dışlama çabasına girişen sol kafa, ülkeyi kutuplaştırmaktan hiç çekinmedi.

Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek topluma empoze etmek isteyen kirli zihniyet, Müslümanlara ise iftirada sınır tanımadı. Eşcinsel sapkınlara sahip çıkan, içip içip sokaktaki kadınlara sarkıp taciz eden sol kafa, bu argümanlarla Müslümanlara saldırmaktan geri durmadı.

TECAVÜZ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Ensar Vakfı'ndaki alçak olayı Müslümanlara mal etmeye çalışırken, ahlaksız olayı gerçekleştiren kendi yandaşlarının vakfa sızdığını örtbas ederek yine Müslümanları suçladı. Aynı zihniyet Nesin Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sol vakıflardaki tecavüz olaylarında ise dut yemiş bülbüle döndü.

“Hepimiz ibneyiz” diye pankart açıp altında yürüyerek ülkenin özgürlüğünden bahseden ikiyüzlü zihniyet, Müslümanların haklarına gelince gözleri 'kör', kulakları 'sağır', dilleri ise 'lal' oluyor.