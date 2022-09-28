'Dolara müdahale gelecek' diyen İslam Memiş hem rakam hem de tarih verdi! Dövizi olanlar dikkat

tv100.com yazarı İslam Memiş, dolarda beklenen müdahalenin ne zaman yapılacağını açıkladı. Öte yandan İslam Memiş, "Sağlam tokat gelir" diyerek hem tarih verdi hem de en yüksek seviyeyi işaret etti.

Dolar endeksinin (dxy) 20 yıl aradan sonra 114,42 seviyesine yükselmesi, tüm dünyada doların değer kazanma sürecini destekledi.

Tabii burada önemli olan faktör Fed’in para politikası.

Enflasyon ile mücadele de faiz artırımlarına devam eden Fed, yılın son iki toplantısında daha güvercin bir faiz artırımı yapabilir (50-25 baz puan).

Ancak Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri sahayı ihmal etmiyor.

Açıklamalar ŞAHİN.

Mesela; Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’li politika yapıcıların Mart ayında faizleri zirveye çıkaracağını, sonra oturup bekleyeceğini, bu dönemde resesyondan da kaçabileceğini açıkladı.

Diğerler üyelerin ara ara konuşmaları devem edecek.

Hikaye aynı ENFLASYON DÜŞECEK, HER ŞEY GÜZEL OLACAK!

Yani, Fed sahnede kalmayı sürdürüyor.

Bu politikaların sürekliliği ve kendi ekonomisine faydası ne kadar, ne kadar yanlış onu önümüzdeki aylarda daha net görmüş olacağız.

Gerçek olan şu; Fed çoğu merkez bankaları ile anlaşmalı.

Organize işler bunlar.

Gelelim Türkiye’de TL’nin performansına.

Dolar/TL kuru, ekranlarda 18,51 lirayı gördü.

Serbest piyasalarda ise 18,66 lirayı.

Dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş ile beraber Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları paralel gidiyor.

Sn.Erdoğan, haftasonu ve bu hafta içi yaptığı açıklamalarda “Şubat” ayını telaffuz etti.

“Şubat’tan sonra” diyor.

Hem enflasyon, hem gelirin artması, hem rahatlama, hem TL‘nin normalleşme süreci için Şubat ayını işaret etmesi ne anlam taşıyabilir?

Bence Şubat’ı işaret etmesinin altında yatan sebep Fed’in normalleşmesiyle beraber dolara bir müdahale planı!

Fed, zirve faiz için nasıl Mart’ı işaret ediyorsa, ekonomi yönetimi de Şubat sonrası hamlelerini gerçekleştirebilir.

İçsel ve dışsal etkenlerde 2023 yılının ilk çeyreğinde ne beklenebilir buna bakalım;

Dışsal etkenler:

- Fed’in şahin faiz artırımları, yerini güvercin adımlara ve açıklamalara bırakabilir.

Dip seviyelerinde gezinen diğer majör para birimleri, borsalar, emtia ve kripto paralar eski seviyelerine yükselebilir.

Bu yılın son çeyreğiyle beraber dolar endeksi (dxy), 104-105 seviyesine gerileyebilir.

- Rusya-Ukrayna çatışması yılın ilk çeyreğine kadar şiddetini artırarak devam edebilir, sonra barış görüşmeleri başlayabilir.

İçsel etkenler:

- TCMB ve ekonomi yönetiminin 2023 için ortalama dolar/TL kurunda beklenti 20-21 lira aralığı.

Yani, 20 lira beklentisi artık kabul gördü ve sürpriz olmaz diyebiliriz.

Ancak seçim sürecinde olan hükümet yüksek kur ile seçime gitmek istemeyecektir.

Enflasyon ve kur önceliğini büyümeye bıraktığı için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilmeye başlandı.

Şimdi sıralamaya bakalım;

- TCMB’nin faiz indirimleri

- Enflasyon’da beklenen gerileme

- Büyüme rakamlarının yükselişine devam etmesi

Yılın ilk çeyreğinde ise geri kalan kuru düşürmek.

Seçmene verilecek mesaj ne?

“Faizleri düşürdük, beraberinde enflasyonu da düşürdük, onun yanında büyüdük, o yetmedi kuru da düşürdük”

E hani faiz düştüğünde enflasyon ve kur düşmezdi? Gördünüz mü nasıl oluyormuş?

(İnşallah diyorum)

Peki nasıl olacak?

İşler yolunda giderse ve bugünkü şartlar geçerliliğini korursa sorun yok.

Şartlar değişir, işler yolunda gitmezse bu sefer B planını devreye girer.

B planı bence NAKİT.

Seçim sürecinde malum musluklar sonuna kadar açılır.

Son iki aydır teşvik, destek ve yapılandırma açıklamalarını hep beraber izliyoruz.

Ama büyük bombaları seçime yakın zamana saklıyor olabilirler.

Sonuç:

Dolar/TL’ye 20-21 lira aralığından sağlam bir tokat gelir ve bu çok zor değil.

Zor olan KALICI olacak mı?

Tarih mi?

Onlara göre 2023’ün ilk çeyreği.

Bana göre 20-21 lira aralığının test edildiği gün.

Yani, bu iş 2023’e kalmayabilir.